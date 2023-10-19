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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Kuymak Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Kuymak Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kuymak tarifi: Evde pratik ve nefis kuymak nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kuymak, özellikle Doğu Karadeniz mutfağında yer alan en önemli geleneksel, kültür taşıyan bir yemektir. Yöre insanı kendi elde ettiği tereyağı, peynir ve mısır ununu kullanarak kuymağı yapmış ve yaygın bir şekilde tüketmiştir. Kuymağın bu denli yaygın olmasında hem kullanılan malzemelerin tamamen kendi üretimleri olması hem de yapımının kolay olması önemli rol oynamıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:24
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        Kuymak tarifi
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        Kuymak yapımı Karadeniz mutfağının en özel ve en merak edilen lezzetlerinden biri olan kuymağı evinizde yapmak ve bu eşsiz lezzeti tatmak artık tahmin ettiğinizden çok daha kolay.sizler içi kolayca hazırlayabileğiniz bir tarif oluşturduk. Hem kolay hem de tam kıvamında olmasıyla çok seveceğiniz bu tarif adeta misafirlerinizin favorisi olacak. En kolay kuymak tarifini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

        • Kaç kişilik: 4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 2 dakika
        • Pişirme süresi: 10- 15 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon için 325 kalori

        Kuymak malzemeleri

        • 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
        • 2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu
        • 1su bardağı su (oda sıcaklığında)
        • 1 kase kolot peyniri
        • 1/2çay bardağı kaynar su
        • 1 silme tatlı kaşığı tuz
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        • Kuymak nasıl yapılır

        Yapılışı-1

        • Öncelikle derin bir tencerde oda sıcaklığında tereyağı veya margarini eritin.
        • Eritilmiş yağın içine mısır ununu ekleyin ve sürekli olarak mısır ununu kokusu çıkana kadar karıştırmaya başlayın.
        • Mısır ununu hafif bir şekilde rengi pembeleşene kadar kavurmaya devam edin
        • Ancak mısır ununun kavrulduğu ateşi kademeli olarak ayarlayın ve yanmamasına özen gösterin. Mısır unu hızlı bir şekilde yanabilir, bu nedenle sürekli olarak takip edip karıştırmaya devam edin.
        • Dipnot olarak kuymak yapımında mısır unu çok fazla kavrulmamalıdır.
        • Kavrulmuş mısır ununun üzerine 2 su bardağı suyu ekleyin. Karışımı sürekli sıcaklık aralıkları pişirmeye başlar. Karışım koyu bir kıvamda olmalıdır.
        • Muhlama için kullanılan peynir kuymak peyniri diye de bilinen Trabzon kolot peyniridir.fakat illaki kolot peyniri olmak zorunda değildir. Elimizde kolot pyniri yoksa dil peyniri, yağlı çeçil peyniri, hatta kaşar bile kullanabiliriz.
        • Bunun yanında daha kolay bulunan lor peyniri ve beyaz peynirde kuymak yapımında gönül rahalığıyla kullanılabilir.
        • Terayağı ve mısır ununu kavurduğumuz tencere içerisine lor peyniri, kaşar peyniri ve beyaz peyniri ekleyebiirsiniz.
        • Bu aşamada içerisine tuz ekleyebilirsiniz.
        • Burada tuz kullanımı önemlidir. Eğer kullandığınız peynirin tuz oranı fazlaysa kuymak tuzu hemen belli der ve lezzetinin önüne geçer.
        • Kuymak kııvamanı alana kadar peynirler akışkan bir şekilde süzülene ve topaklanmalar tamamen gidene kadar karıştırılmalıdır.
        • Kuymak kıvamını aldıktan sonra ocaktan alın ve kuymağı sıcak bir şekilde servis edin.

        Kuymağın lezzeti genellikle uzun kahvaltı sofralarında çıkar. Siz okuyucularımıza bir öneri verecek olursak yapmış olduğunuz kuymağı mısır ekmeği ile servis ediniz. Afiyet olsun!

        Mantı tarifi
        Mantı tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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