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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Koç ve bazı başkanlar, Halil Umut Meler'i ziyaret edecek - Futbol Haberleri

        Ali Koç ve bazı başkanlar, Halil Umut Meler'i ziyaret edecek

        Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, 7-8 kulüp başkanıyla birlikte yarın Halil Umut Meler'i ziyaret edecek. Başkanlar, fiziksel saldırıya uğrayan Meler'e geçmiş olsun dileğinde bulunacak ve destek verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:54
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        Ali Koç ve başkanlar, Meler'e gidiyor
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        MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa eden Faruk Koca ve yanındakilerin Halil Umut Meler'e fiziksel saldırı düzenlemesinin yankıları devam ediyor. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra memleketi İzmir'e giden Halil Umut Meler'e Kulüper Birliği de destek olacak.

        Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yedi-sekiz kulübün başkanıyla birlikte yarın sabah özel uçakla İzmir'e gidecek. Fiziksel saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ziyaret edilecek ve geçmiş olsun dileğinde bulunulacak.

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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla çarşamba günü gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Ali Koç, "Ülkenin futbol marka değerine de uluslararası alanda zarar gelmiştir. Böyle şiddet içeren bir olayın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Halil Umut Meler’in yaşadıkları ve kare kare seyrettiğimiz kameraya yansıyanalar hepimizin içini acıttı. En çok doğal olarak ailesinin içini acıtmıştır. Kendisine, ailesine, maçı yöneten hakemlere ve Türk futbolunun geneline çok çok geçmiş olsun demek istiyoruz. Önemli olan Halil Umut Meler’in bir an önce sağlığına kavuşması ve o anın verdiği üzüntü ve şokla verdiği kararı değiştirip yeşil sahalara dönmesini gönülden diliyoruz. Zaten hakem kalitesindeki sıkıntılar hepimizin malumu. Türkiye’nin en iyi hakeminin bu trajik olaydan sonra kararını gözden geçirip dönmesini canı gönülden arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        FARUK KOCA'YA ÖMÜR BOYU HAK MAHRUMİYETİ

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıkladı. Kurul, Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Kurul, başkent ekibine 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira da ceza verildiğini kaydetti.

        NE OLMUŞTU?

        Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.

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