Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynayacakları Süper Kupa maçı için erteleme başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Bu turu geçersek, ülkemiz 9. sırayı garantileyebilir. Ülke menfaati için, rakibimiz de kabul ederse tarihin değişmesini konuştuk. Belli tarihler üzerine çalışıyoruz. İnşallah turu geçeriz. Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor. Önce turu geçelim. UEFA Başkanı, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı."