Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. Koç'un sözlerinden satır başları:
"Kural hatası var, itirazımız da var, üçüncü gündeyiz bugün. Nereye başvuru yapıyoruz? TFF'ye. TFF, bunu MHK'ya yolluyor ve MHK da görüşünü iletiyor. Biz gereken incelemeyi yapıyoruz. Kural hatasının olduğu pozisyonda görüntü net olmadığı için yayıncı kuruluştan istedik, onlar da bize yardımcı oldu. Biz de başvurumuzu TFF'ye başvuruyu yapacağız."
"Bize göre kural hatası var. Bir tanesi yoruma açık değil, bir tanesi yoruma açık olabilir. Yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak spor yorumcuları tarafından da incelenmemiş. TFF'nin bu konuda spor kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Zaman ne gösterecek bakacağız. İki tane üst üste bu tarz hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyoruz. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan bu kararın en doğru şekilde verileceğini düşünüyorum. Türk futbolu özellikle son dönemde algı operasyonları neticesinde yönetiliyor. Biz Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya gayret ediyoruz. MHK Başkanı son derece tecrübeli bir isim ve değerli bir isim. Bu tecrübede birinin kural hatasıyla ilgili bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Bence gerçek değildir. MHK'nın yapacağı incelemede, biz daha başvuruyu yapmadan MHK başkanının bu açıklamayı yapmayacağına inanıyorum. Haberi yapan isim de zaten manidar. Ses kaydını duyarsam inanırım. Şayet böyle bir açıklama da varsa son derece yanlış."
FATİH TERİM'E SERT SÖZLER
Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili ise şunları söyledi:
"Onların fıtratında olan bir şey. Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyoruz. Bizim ülkemizde; yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor."
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