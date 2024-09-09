Ali Koç: Ezeli rakiplerin küçüldüğü...

REKLAM advertisement1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın 70. Yıl Galası'nda açıklamalarda bulundu.

"BU BİR TANIM DEĞİLDİR" "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe diyoruz. Bu, bir tanım değil, hakikatten ibarettir. Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hem yarışmacı hem de yetiştirici bir spor kulübü olarak yer alıyoruz. Var olduğumuz tüm branşlarda kulübümüzü gururla, emekle temsil eden sporcular yetiştiriyoruz. Özellikle son 3 yıldır, gururla bu tanımı, 'Dünyanın en büyük spor kulübü' markasını kullanıyoruz. Bu hikaye son birkaç senede başlamadı. Bu hikaye, bir branşla ya da şampiyonlukla elde edilmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü, tarihi boyunca bu sıfatı hak etmek için var gücüyle durmadan çalıştı, emek verdi, yeri geldi üzüldü, yeri geldi sevindi ama hiçbir zaman bu güzel ülkemize hizmet etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi." REKLAM "RAKİPLERİMİZİN DE KABUL ETTİĞİ..." "Bugün gurula sahiplendiğimiz, rakiplerimizin bile kabul ettiği, 'Dünyanın en büyük spor kulübü' vizyonunda emeği olan Fenerbahçemizin kurucu başkanları dahil olmak üzere, tüm başkanlarına ve de özellikle seyahat nedeniyle bu akşam aramızda olmayan Sayın Aziz Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz."

"BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDIK" "Geriye dönük 20 yılda tüm amatör branşlarda olduğu gibi voleybolda da çok büyük başarılar kazandık. Avrupa ve Dünya Şampiyonu olduk. En sancılı 3 Temmuz sürecinde bile Fenerbahçe amatör şubelerde küçülmeyi aklının ucundan bile geçirmemiştir. En zor günlerimizi yaşadığımız 2011-2012 yılında Kadın Voleybol Takımımız Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş ve bizlere unutulmaz bir mutluluk yaşatmışlardır." BU ANLAYIŞ DEVAM EDECEK" "Kulübümüz, kurulduğu günden bu yana, Cumhuriyetimizin hedefleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ülkesinin değerlerini sahiplenen zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi görev edinmiştir. İnşallah ilelebet bu anlayışımız devam edecektir." "HER BRANŞTA YER ALMAK KOLAY DEĞİL" "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemiz, rekabet ettiği tüm branşlarda en büyük gücünü önce tarihinden ve büyük Fenerbahçe markasından sonra camiasından almaktadır. Her branşta hem yarışmacı hem de yetiştirici olarak yer almak hiç kolay değildir. Paris Olimpiyatları'na 7 branşta 27 sporcu ile katıldık ve Türkiye'ye en büyük sporcu sağlayan kulüp olarak gurur duyduk. Onlar ve kafilemiz ile gurur duyduk. Sözün özü ve özeti, tüm Fenerbahçeliler sahiplenmesi gereken bir şey söylemek istiyorum, bir yerde, spora dair bir rekor haberi varsa, pek muhtemel o sporcunun arkasında Fenerbahçe vardır."

"EZELİ RAKİPLERİN KÜÇÜLDÜĞÜ..." "Bunları söylemek, yaşananları anlatmak, gurur duymak hepimizin hakkı ancak bunlar, 'Dünyanın en büyük spor kulübüyüz' demek arzu etmek, ifade etmekle olmuyor. Çok büyük bir özverili, disiplin, çalışma ve kaynak gerekiyor. Büyük spor kulüplerinin finansal çileler çektiği dönemde, ezeli rakiplerimizin, ebedi dostlarımızın neredeyse küçüldüğü ortamda Fenerbahçe bu vizyondan şaşmamıştır. Bu da ancak kaynak yaratarak olur. Kıymetli sponsorlarımızın desteği bu yolda olmazsa olmazdır. Fenerbahçe'ye sponsor olmak, Türk gençlerinin geleceğine dokunmaktır, milli bir adımdır. Biz buna yürekten inanıyoruz." "DÜNYANIN SAYILI TAKIMI" "Kadın Voleybol Takımımız, son yıllarda yaptığımız yatırımlar, sponsorumuzun verdiği cesaretle ile bana göre bugünkü takımımız, dünyanın sayılı takımlarından biri. Bu ancak sponsorlarımızın bize verdiği cesaretle oluşmuştur."