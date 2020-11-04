İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısı 114'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada 137 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz da hayatını kaybetti.
YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu. Sevgilisi ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Zayıfoğlu, paylaşımına şu notu düştü:
"SENİ O MORGDA GÖRDÜM VE BEN BİTTİM"
Benim canım sevgilim; sen dün beni bedenen bırakıp, gittin. Ben de o andan itibaren hayatıma yalnızca bedenen devam edeceğim. Bitki gibi... Seni o morgda gördüm ve ben bittim. Ben, ben değilim artık... Gerçek dünyada buluşup, orada da yapışık yaşamaya, birbirimizin her şeyi olmaya devam edeceğiz. Sen benim ruhum, kalbim, dünyamsın. Sana sevgim ve sadakatim sonsuz. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Yüzüğümüz hep benimle olacak. Ben de seninle olacağım. Sesin kulağımda, anılarımız hep aklımda.
"BANA YAŞATTIĞIN ONLARCA GÜZEL GÜN İÇİN TEŞEKKÜRLER KALBİM"
Bana yaşattığın onlarca güzel gün için, her şeyi birlikte yaptığımız için, beni sevilebilecek en güzel, saf ve sonsuz şekilde sevdiğin için, sabah demlediğin kahveler ve yanındaki notlar için, dürüstlüğün için, hiçbir zaman inat yapmayıp, tüm hırçınlıklarımı sevginle törpülemeye çalıştığın için, yaptığın güzel mamalar için, yolculuklarımız, tatillerimiz için, beni benden fazla düşündüğün için, ailemi ailen gibi gördüğün için, sevdiğim şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar düşünüp, bana yaptığın sürprizler için, bana bakarken gözlerin parladığı için sonsuz teşekkürler benim kalbim. Bir ömür Deniz'in ablası ve senin biricik sevgilin olacağım. Seni işteyken bile özleyen, kalan saatleri hesaplayan, evde bile elini bırakmayan, üzerine titreyen koalan...
"SAKALLI BİR MELEK BU"
Özlem Zayıfoğlu, bu karelerini ise, "Sakallı bir melek bu" sözleriyle paylaştı. Takipçileri ise Zayıfoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu.
Göztepe taraftarı olan oyuncu Rıza Kocaoğlu da arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitmişti. Gece yarısı Kaygusuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı.
Acı haberi Rıza Kocaoğlu, Twitter hesabından duyurmuştu. Kocaoğlu, "Ali, güzel Ali, canım Ali... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.
— Rıza Kocaoğlu (@RizaKocaoglu) October 31, 2020
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