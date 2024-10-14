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        Haberler Ekonomi Otomobil Alfa Romeo'da üst düzey görev değişimi - Otomobil Haberleri

        Alfa Romeo'da üst düzey görev değişimi

        Stellantis'in İtalyan temsilcisi Alfa Romeo'da CEO değişimi yaşandı. İtalyan markanın Türkiye pazarına özel önem veren Fransız CEO'su Jean-Philippe Imparato, Pro One'ın CEO'luğu görevine ek olarak Stellantis'te Genişletilmiş Avrupa Bölgesi Operasyon Direktörü olarak atandı. Imparato'nun yerine ise Stellantis İtalya Ülke Müdürü Santo Ficili atandı. Ficili, yeni dönemde Maserati ve Alfa Romeo'nun CEO'su ve Üst Yönetici Ekibi üyesi olarak görev yapacak

        Giriş: 14.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:00
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        Alfa Romeo'da üst düzey görev değişimi
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        Stellantis'in üst yönetiminde kapsamlı bir değişim yaşandı. Otomotiv grubunun birçok markasında CEO değişimi meydana geldi.

        Bu kapsamda Türkiye pazarına özel önem veren Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, Uwe Hochgeschurtz'un yerine Pro One'ın CEO'luğu görevine ek olarak Stellantis'te Genişletilmiş Avrupa Bölgesi Operasyon Direktörü olarak atandı.

        Şirketteki markalar, iş birimleri ve ticari ağ yönetimi alanında yaklaşık 34 yıllık deneyime sahip olan Imparato'nun, satışa odaklanarak bölgenin ticari performansını güçlendirmesi hedefleniyor.

        Imparato'nun yerine ise Stellantis İtalya Ülke Müdürü Santo Ficili atandı. Ficili, Maserati ve Alfa Romeo'nun CEO'su ve Üst Yönetici Ekibi üyesi olarak görev yapacak.

        Alfa Romeo'nun yeni CEO'su Santo Ficili
        Alfa Romeo'nun yeni CEO'su Santo Ficili
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        Atanma kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Jean-Philippe Imparato, "Elektrifikasyona büyüleyici bir geçişe başlamaya, markayı korumaya ve onu sağlıklı ve kârlı hale getirmeye hazır sağlam bir ürün planını yeniden tasarladık. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Alfa Romeo Kulüplerine ve meraklılarına yürekten teşekkür ederiz. Bugün bayrağı, deneyim ve beceriler açısından en doğru kişi ve yönetici olan Santo Ficili'ye devretmekten memnuniyet duyuyorum. Ficili, Alfa Romeo'nun değerlerini bilen bir İtalyan lider ve gerçek bir Alfista'dır (Alfa Romeo severlere verilen isim)" dedi.

        YILIN İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPIYORDU

        Imparato'nun görev süresi boyunca Türkiye Alfa Romeo'nun en büyük pazarlarından biri haline geldi.

        Öyle ki, yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini son 2 yıldır Türkiye'ye gerçekleştiren Jean-Philipe Imparato, 2023'te Türkiye'deki satış hedefini aştıklarını ve satışlarının 2.5 kat artırdıklarını açıklamıştı.

        Jean-Philipe Imparato ile Ocak ayındaki Türkiye ziyaretinde bir araya gelmiştik.
        Jean-Philipe Imparato ile Ocak ayındaki Türkiye ziyaretinde bir araya gelmiştik.

        En son Ocak ayında Türk gazeteciler ile bir araya gelen Imparato, "Türkiye'de Avrupa dışındaki kapasitemizi test edebiliyoruz. Ülkeniz otomobilleri seviyor ve biz bu pazar önem veriyoruz. O yüzden her yıl ilk ziyaretimi Türkiye'ye yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        'TÜRKİYE'YE YÖNELİK BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR'

        Jean-Philipe Imparato'nun Alfa Romeo CEO'luğu haricinde, Stellantis Grubu'nda Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka görevi daha bulunuyor. Tecrübeli isim, 2023 başından bu yana Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Başkanı koltuğunda da oturuyor.

        Hatırlanacak olursa, Tofaş ve Stellantis Mart 2023'te 400 milyon euroluk bir anlaşma kapsamında, Stellantis'in yeni nesil ticari araç ailesinin Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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        Stellantis'ten Tofaş'a kritik görev!
        Stellantis'ten Tofaş'a kritik görev!
        'Alfa'dan Türkiye için ilk üç hedefi
        'Alfa'dan Türkiye için ilk üç hedefi

        'K0' adı verilen proje kapsamında Stellantis'in 5 markası için içten yanmalı motora sahip ticari modeller üretecek Tofaş'ın, bu sayede üretimi İspanya'ya kayan Fiat Doblo'dan doğan boşluğu doldurması bekleniyor.

        O dönem yapılan açıklamada, "2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve Combi versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına karar verildi" denilmişti.

        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
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        En son görüşmemizde bu gelişmeye de değinen Imparato, "Segment ne olursa olsun, başta kamyonetler olmak üzere, hafif ticari araçlarda iş yapmak için Türkiye'nin rekabet gücüne çok güveniyorum. Hafif ticari araç konusunda Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var" açıklamasında bulunmuştu.

        Gelişmeler, Fransız yöneticinin önümüzdeki dönemde de Türkiye'yi yakında takip ederek sık sık ziyaret etmeye devam edeceğini gösteriyor.

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