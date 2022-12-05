"ÇOCUKLUĞUMU YAŞAMA FIRSATIM OLMADI"

Öte yandan Aleyna Tilk, daha önce Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Genç şarkıcı, "Küçüklükten beri büyük şöhret içindesin. Bu hayat sana ne kazandırdı, ne öğretti?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

Kariyerimden önce hikâyemden dolayı hiç çocukluğumu yaşama fırsatım olmadı. ‘Çocuk star’ olma dönemindeyse kıyafetlerim ve röportajlarımla çocukluğumu biraz da olsa yaşıtlarım gibi yaşamış oldum. Onun dışında psikolojik olarak getirisi değil, götürüsü oldu ama kariyerimde hedefim dünya olduğu için erken başlamak en doğrusuydu.