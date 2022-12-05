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Aleyna Tilki'ye şoför dayanmıyor - Magazin haberleri

Aleyna Tilki'ye şoför dayanmıyor

Otomobilinin içerisinde görüntülenen Aleyna Tilki, basın mensuplarının, "Yanınızdaki beyefendi yeni erkek arkadaşınız mı?" sorusuna, "Çocukluk arkadaşım kendisi. Şoför işten çıktığı için bana yardımcı oluyor" şeklinde yanıt verdi. Genç şarkıcının iki ay içerisinde yaklaşık üç tane şoför değiştirdiği öğrenildi

Giriş: 05.12.2022 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aleyna Tilki, trafikte aracıyla seyir halindeyken görüntülendi. Flaşların patlaması ile kısa süreli bir şok yaşayan Tilki’nin otomobilini genç bir erkek sürüyordu.

  • "ÇOCUKLUK ARKADAŞIM"

    Muhabirlerin, "Yanınızdaki beyefendiyi soralım. Yeni erkek arkadaşınız mı?" sorusuna Tilki, "Çocukluk arkadaşım kendisi. Şoför işten çıktığı için bana yardımcı oluyor. Arabayı o sürüyor" şeklinde yanıt verdi.

  • ŞOFÖR DAYANMIYOR

    Aleyna Tilki, uzun yıllar yanında çalışan şoförü işten ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde yaklaşık üç tane şoför değiştirdi.

  • "İLİŞKİM YOK"

    Tilki, dört gün önce gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" demişti.

  • "ÇOCUKLUĞUMU YAŞAMA FIRSATIM OLMADI"

    Öte yandan Aleyna Tilk, daha önce Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Genç şarkıcı, "Küçüklükten beri büyük şöhret içindesin. Bu hayat sana ne kazandırdı, ne öğretti?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

    Kariyerimden önce hikâyemden dolayı hiç çocukluğumu yaşama fırsatım olmadı. ‘Çocuk star’ olma dönemindeyse kıyafetlerim ve röportajlarımla çocukluğumu biraz da olsa yaşıtlarım gibi yaşamış oldum. Onun dışında psikolojik olarak getirisi değil, götürüsü oldu ama kariyerimde hedefim dünya olduğu için erken başlamak en doğrusuydu.

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