Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü markanın reklam yüzü olan ve reklam filminden 1 milyon TL gelir elde eden Aleyna Tilki'ye yeni bir teklif daha geldi. Tilki, ünlü iç giyim markasından reklam filmi teklifi aldı. Ancak Aleyna Tilki bu fırsatı oyuncu Burcu Biricik'e kaptırdı.

Yaşı nedeniyle kadınsı görünmek istemediği için teklifi düşüneceğini söyleyen Tilki, o sırada markanın oyuncu Burcu Biricik'le 500 bin TL'ye anlaştığını öğrendi.