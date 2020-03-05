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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün kız kardeşi Ayça Tilki ile akşam yemeği yedi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tilki, yeni çıkardığı şarkısının tutmadığı iddialarına da cevap verdi.

Genç şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Ülkecek zor bir dönem geçiriyoruz. Bende şarkı ile ilgili çok bir paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu o yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim şarkılarımın hepsi ilk çıktığında tepki çekiyor. Benim amacım bu şarkıda herkesin zevki değil, zevklerini beğendiğim insanların beni beğenmesiydi. Farklı bir kitleye hitap ettim.

Son günlerde babasının sosyal medyada Aynur Aydın ile ilgili yaptığı yorumlara ise “Anneler babalar çocuklarına karışır. Bir yanlış yaparlarsa aramızda konuşuruz. Onlar anne baba bizim gibi profesyonel değiller. Bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler." diyerek babasına gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Genelde marka giyindiğini de söyleyen Tilki, "Ben hiç reklam için kıyafet giymedim. Genel olarak tabi ki ben, her zaman ben. Alın terimle kazınıp kendim alıyorum" şeklinde konuştu.