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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 19 yaşındaki Tilki, yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

ALEYNA KLİP HAZIRLIĞINDA

'Yalan' adlı single'ını dinleyicileriyle buluşturmak için gün sayan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla dikkat çekti. Büründüğü 'Aleyna Baba' karakteriyle sette yemek yerken video yayınlayan Tilki, şunları söyledi:

"ALEYNA BABA'YA BU YAKIŞIR"

Merhaba arkadaşlar. Ekimi kendimden hiç ayırmam. Ya ben de sette yemek yerim ya da onlara da nereden ne yiyorsam söylerim. 'Aleyna Baba'ya bu yakışır.

"SADECE BİR İMAJ ÇALIŞMASI DEĞİL"

Yeni imajı ve tavırlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Aleyna Tilki, paylaşımına ise şu notu düştü:

'Yalan', yarından sonra sizlerle... Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri 'Aleyna Baba.' Sadece bir imaj çalışması değil, gerçek bir baba ruhuyla, kuliste de öyleyiz. Diğer göreceğiniz Aleyna'lar da benim gerçekliklerim. Üç tane farklı Aleyna, üçü de gerçekten de karakterime uygun imajlar...

'AYI' POLEMİĞİ

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündem düşmeyen Aleyna Tilki, en son "Benim klibimde kullandığım ayı bile, birçok ünlüden daha ünlü" diyerek meslektaşlarını kızdırmıştı.

"ÜZERİNE ALINAN VARSA ZATEN ÜNLÜ DEĞİLDİR"

Ayı polemiğine son noktayı koyan Tilki, "Söylediğim sözleri üzerine alınan varsa zaten ünlü değildir. Başka da bir şey söylemiyorum" diyerek yeni bir tartışma konusu çıkarmıştı.

ALEYNA KLİP HAZIRLIĞINDA

Öte yandan "Sürpriz var" sözleriyle takipçilerini heyecanlandıran Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının klip çekimi hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Setten fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Tilki, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"BİZ HAZIRIZ, PEKİ DÜNYA HAZIR MI?"

Klibimizi yarın çekeceğiz, set hazırlıkları bitti. Yönetmen yine benim... Ve Yon Thomas yine bizimle... Ve ekipte çok sürpriz, dünyanın en özel vizyonlarından biri var. Ve daha birçok eşsiz insan ve birçok eşsiz detay... Biz hazırız, peki dünya hazır mı?