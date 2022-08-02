Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım

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Şarkıcı Aleyna Tilki (22), konserleri kapsamında geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48'inci Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Rize'ye gidip deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağladı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM Gezdiği yaylada eline tabanca alıp ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından, "Bang bang!" notuyla paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videoya çok sayıda yorum geldi. Takipçilerinden kimi yorumlara, "Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?" ve "Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah (!) yakışmadı Aleyna!" yazarken, kimileri ise, "Helal olsun sana!" ifadelerinde bulundu.

"AŞIK OLMAM ZOR" Fotoğraf: DHA Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşıyla birlikte Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yapmıştı. Yanındaki erkek için, "Arkadaşım." açıklamasını yapan Tilki'ye, "Aşktan yana şansım yok." sözleri hatırlatılmıştı. Aleyna Tilki, "Yanlış yazdılar. Kumarda kaybediyorum, 'Aşkta kazanır mısın?' dediler. 'Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan' dedim." şeklinde konuşmuştu. "Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Tilki, "Sadece aşık olmam zor..." demişti.

"BENİ ANLAYAN BİRİYLE EVLENEBİLİRİM" "Çocuk için evlenebilirim." açıklaması hatırlatılınca ünlü isim, "Başka türlü evlenmem." şeklinde konuşmuştu. "Evleneceğiniz erkek nasıl olmalı?" sorusunu da yanıtlayan Tilki, "Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim." açıklamasını yapmıştı.