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Aleyna Tilki'den aşk sorularına 'Üşüyorum'lu yanıt

İki gün önce gizemli bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Aleyna Tilki, muhabirlerin, "Sevgiliniz miydi?" sorusunu geçiştirdi. Açık göbeğini göstererek, "Çok üşüyorum" ifadelerini kullanan genç şarkıcı, hızla aracına bindi

17.12.2021 - 12:56 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Genç şarkıcı Aleyna Tilki (21), önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyunculuk ajansından çıkarken görüntülenen Tilki, muhabirlerle sohbet etti.

    "FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPMAM GEREKİYORDU"

    Gazetecilerin, "Oyuncu olmaya mı karar verdiniz?" sorusuna, "Hayır. Bir fikir alışverişi yapmam gerekiyordu." yanıtını veren şarkıcı, menajer Ayşe Barım ile görüştüğünü dile getirdi.

  • "OYUNCU OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Daha önce dijital bir platformda yayınlanan 8 bölümlük dizide rol alan ve projeden toplam 2 milyon TL kazandığı iddia edilen Aleyna Tilki, "Oyunculuğu sevdiniz mi?" sorusunu da cevapladı. Tilki, "Oyuncu olmayı ve dizide oynamayı düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

  • AŞK SORULARINA "ÜŞÜYORUM"LU YANIT

    Ayrıca iki gün önce gizemli bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yakalanan Aleyna Tilki, soruları yanıtsız bırakmıştı. Şarkıcının arkadaşı ise, "Çekmesinler yoksa polis çağırırım!" diyerek, tehditler savurmuştu.

    Muhabirlerin konuyla ilgili, "Sevgiliniz miydi?" sorusu karşısında Aleyna Tilki, açık göbeğini göstererek, "Çok üşüyorum." dedi.

  • "ÇEKMESİNLER YOKSA POLİS ÇAĞIRIRIM!"

    Şarkıcı Aleyna Tilki (21), iki gün önce Etiler'deki bir restoranda yemekteydi. Tilki, yaklaşık 3 saat vakit geçirdiği mekandan gizemli bir erkekle çıktığı sırada kameraları fark edip, restorana geri girmişti.

    Birlikte yemek yediği beyefendi ise görüntü alınmaması için mekanın dışındaki görevlileri, "Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım!" diyerek, tehdit etmişti.

  • MUHABİRLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

    Daha sonra şoförü, görüntü alınmaması için montunun önünü açarak, muhabirlere engel olmaya çalışmıştı.

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