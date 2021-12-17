SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Yaklaşık yarım saat sonra mekandan ayrılan Aleyna Tilki, gazetecilerin, "Yanınızda bir beyefendiyle mekandan çıkıyordunuz. Sonra mekana geri döndünüz. Beyefendinin kim olduğunu söyler misiniz?" sorusunu geçiştirmişti.

"ÇOK ACELEM VAR"

Genç şarkıcı, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz, sizinle uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım." demekle yetinmişti.

Yemek yediği erkek arkadaşı ile ilgili konuşmayan Tilki, ardından hızlıca oradan ayrılmıştı.