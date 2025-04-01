Aleyna Tilki: Çok üzgünüm

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Tilki, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu.

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Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, bayram coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşadı. Aleyna Tilki, sahneden iner inmez kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Volkan Konak için soluğu Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde aldı.

Aleyna Tilki; "Türkiye’nin en büyük halk ozanlarından birisini kaybettik. Yakın zamanda beraber şarkı söylemek nasip olmuştu. Hem meslektaşım olarak hem Karadeniz’e yüreğini bu kadar dokunduran ve tüm ülkeye içtenliğini yaşanmışlığını, varoluşunu sahnelerde aktaran bir insanın sahnede kaybetmesi, çok üzgünüz. Çok büyük bir sanatçı. Ben Karadenizliyim anne tarafından o topraklar çok büyük bir sanatçı kaybetti" dedi. Aleyna Tilki, açıklamaları esnasında ağlamamak için kendisini zor tuttu.