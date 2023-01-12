Destek bekliyor

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14 Ocak’ta yapılacak yarışmada “Kâinat Güzeli” seçilebilmek için Türkiye’yi temsil edecek olan Aleyna Şirin, diğer ülke güzelleriyle birlikte kampa girdi.

"BÜYÜK FİNAL İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM" ABD'den Türkiye’ye selam gönderen ve destek beklediğini ileten Aleyna Şirin, kamp sürecinin çok başarılı geçtiğini ve 14 Ocak’taki büyük final için heyecanlı olduğunu söyledi.