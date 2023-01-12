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Haberler Magazin Aleyna Şirin, 'Kainat Güzeli' seçilebilmek için destek bekliyor - Magazin haberleri

Aleyna Şirin, 'Kainat Güzeli' seçilebilmek için destek bekliyor

Miss Turkey 2022’de finale kalan 20 genç kız arasından Miss Universe’de Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanan Aleyna Şirin, büyük final için New Orleans’a gitti

Giriş: 12.01.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Aleyna Şirin, 'Kainat Güzeli' seçilebilmek için destek bekliyor - Magazin haberleri
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14 Ocak’ta yapılacak yarışmada “Kâinat Güzeli” seçilebilmek için Türkiye’yi temsil edecek olan Aleyna Şirin, diğer ülke güzelleriyle birlikte kampa girdi.

"BÜYÜK FİNAL İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

ABD'den Türkiye’ye selam gönderen ve destek beklediğini ileten Aleyna Şirin, kamp sürecinin çok başarılı geçtiğini ve 14 Ocak’taki büyük final için heyecanlı olduğunu söyledi.

Malatya doğumlu olan 21 yaşındaki Aleyna Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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