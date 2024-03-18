SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yunus Emre'nin eşinin iletişim ödülünde hedefinde olan Aleyna fragmanda "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" sözleriyle dikkat çekti.