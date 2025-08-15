Aleyna Dalveren, düğünden 4 ay sonra boşanıyor

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, nisan ayında iş adamı Fatih Erdem ile dünyevine girmişti. İbrahim Tatlıses'in şarkı söylediği düğünde Dalveren'e kilolarca altın dikkat çekti. Bunun yanı sıra çok sayıda pırlanta bileklik ve kolye de Aleyna Dalveren'in bileklerini ve boynunu süsledi. Ayrıca Tatlıses'in sahnesine de on binlerce dolar atılmıştı.

Ne var ki Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in evlilikleri düğünleri gibi parıltılı olmadı. Dalveren, evlendikten 4 ay sonra boşanma kararı aldı. Sosyal medya paylaşımında; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok" diyerek Erdem'e göndermede bulunan Aleyna Dalveren, şimdilerde düğünlerde takılan kendisine ait takıları geri almanın peşinde.

Anlaşılan o ki altın ve pırlantalar düğünden sonra Fatih Erdem'in kontrolünde tutuluyordu. Takıları geri isteyen Aleyna Dalveren, düğünün her saniyesini sosyal medyada yayınlamasıyla evliliklerine nazar değdiği yönündeki yorumlara; "Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" şeklinde açıklamada bulundu.