        Aleyna Dalveren, düğünden 4 ay sonra boşanıyor - Magazin haberleri

        Aleyna Dalveren, düğünden 4 ay sonra boşanıyor

        Aleyna Dalveren, evlendikten 4 ay sonra boşanma kararı aldı. Dalveren, düğünde takılan kendisine ait takıları geri istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 10:49 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:50
        Düğünden 4 ay sonra boşanıyor
        Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, nisan ayında iş adamı Fatih Erdem ile dünyevine girmişti. İbrahim Tatlıses'in şarkı söylediği düğünde Dalveren'e kilolarca altın dikkat çekti. Bunun yanı sıra çok sayıda pırlanta bileklik ve kolye de Aleyna Dalveren'in bileklerini ve boynunu süsledi. Ayrıca Tatlıses'in sahnesine de on binlerce dolar atılmıştı.

        Düğünde İbrahim Tatlıses'e para yağdı
        Düğünde İbrahim Tatlıses'e para yağdı

        Ne var ki Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in evlilikleri düğünleri gibi parıltılı olmadı. Dalveren, evlendikten 4 ay sonra boşanma kararı aldı. Sosyal medya paylaşımında; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok" diyerek Erdem'e göndermede bulunan Aleyna Dalveren, şimdilerde düğünlerde takılan kendisine ait takıları geri almanın peşinde.

        Anlaşılan o ki altın ve pırlantalar düğünden sonra Fatih Erdem'in kontrolünde tutuluyordu. Takıları geri isteyen Aleyna Dalveren, düğünün her saniyesini sosyal medyada yayınlamasıyla evliliklerine nazar değdiği yönündeki yorumlara; "Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" şeklinde açıklamada bulundu.

