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        Haberler Magazin Aleyna Dalveren düğün yaptı: İbrahim Tatlıses sahne aldı - Magazin haberleri

        Aleyna Dalveren düğün yaptı: İbrahim Tatlıses'e para yağdı

        Düğünde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses'e para yağdı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında evlenen sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem, düğünlerini gerçekleştirdi. Düğünde sahne alan İbrahim Tatlıses'e para yağdırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:53
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        Düğünde İbrahim Tatlıses'e para yağdı
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        İbrahim Talıses, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in düğününde sahneye çıkarak şarkı söyledi.

        Şafak Sezer'in de katıldığı düğünde İbrahim Tatlıses'e sahnede şarkı söylerken para yağdı.

        Düğünde; Fatih Erdem, Aleyna Dalveren'e kilolarca altın taktı.

        GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Aleyna Dalveren, 27 Şubat 2024'te, sosyal medya hesabından para dağıtarak, dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaşmıştı. Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlenmişti. İncelemesi ardından Dalveren'in suç unsuru teşkil eden bir eyleminin bulunmadığı anlaşılmasıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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        #Aleyna Dalveren
        #İbrahim Tatlıses

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