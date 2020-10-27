Ekranların sevilen dizisi Çukur dün akşam ekrana gelen 100. bölümde, Türkiye gündemine bomba gibi düşen Aleyna Çakır cinayetine değinildi. Müge Anlı'nın programıyla haberdar olduğumuz Aleyna Çakır, dün geceden beri Trend Topic listesinden düşmüyor. Peki, Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır olayı nedir?

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

Aleyna Çakır 1999 Ankara Keçiören doğumludur. Aleyna Çakır, Keçiören'deki evinde, 3 Haziran 2020'de bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş halde ölü bulundu. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümit Uygun buldu ancak sonrasında Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı 17 Nisan günü bayıltana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram’dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

İntihar ettiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın cansız bedenini bulan Ümitcan Uygun'un Çakır'ı dövdüğü ve bunu yaparken Instagram üzerinden canlı yayınladığına dair görüntüler medyaya sızdı. Bu görüntülerin ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun serbest bırakıldı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN İNTİHAR ETTİ!

Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili bir televizyon kanalındaki programa canlı olarak katılan kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.

ÜMİTCAN UYGUN'DAN AÇIKLAMA

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

AVUKAT: GÜLAY UYGUN 2 SAYFALIK İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, 2 sayfalık intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.