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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alexander Djiku: Form tutmaya başladık - Fenerbahçe Haberleri

        Alexander Djiku: Form tutmaya başladık

        Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Alexander Djiku, form tutmaya başladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:59
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        "Form tutmaya başladık"
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        Merkur Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Djiku, çok iyi bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirtti.

        Güzel bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "4-0'lık net bir netice aldık ve kalemizde gol görmedik. İyi bir kamp geçirdik, fiziksel anlamda güçlendiğimizi düşünüyorum. Başlangıçlarda yoğun antrenmanlardan dolayı zorluklar vardı, bu da çok doğal ama maçlarla birlikte daha iyi bir noktaya eriştiğimizi düşünüyorum. Kampın son hazırlık maçını iyi bitirdik, bundan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Maç maç ilerlediklerini ve UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile yapacakları karşılaşmalara odaklanmak için sürelerinin bulunduğunu aktaran Djiku, şöyle devam etti:

        "Lugano maçına odaklanmamız açısından zamanımız var. Fizik olarak o maça kadar çok daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edip ilk resmi maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Farklı bir oyun oynuyoruz. Geçen seneyle kıyaslarsak oyun stilimiz biraz daha farklı hem defansif hem de ofansif anlamda farklılıklar gösteriyor. Zaman zaman üçlü oyun kuruyoruz. Tabii oynayacağımız maçlar var, bunlar yaklaşıyor. Çalışmalarımıza ve hocamızın bizden istediği şeylere alışmaya devam edeceğiz. Kazanabileceğimiz kadar maçlar kazanmak istiyoruz."

        Djiku, en iyi durumda olmadıklarını ama zamanla bu formu yakalayacaklarını da sözlerine ekledi.

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