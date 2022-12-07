Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Avai Başkanı Julio Cesar Heerd "Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

Alex de Souza ise ilk açıklamasında; "Oyuncularla buluşabildiğim için heyecanım yüksek. bu zorlu görevden dolayı hem mutluyum hem de endişeliyim. Havalı bir projeden sorumlu olduğum için sevinçliyim." dedi.