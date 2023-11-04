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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alev alan teknesinde yanarak öldü! - Güncel Haberler

        Alev alan teknesinde yanarak öldü!

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, alev alan teknenin sahibi 32 yaşındaki Ali Aslan, yanarak hayatını kaybetti. Aslan'ın annesi, "Oğlum, nasıl gidersin" diye gözyaşı dökerek, cenaze aracının peşinden ayrılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:11 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:11
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        Alev alan teknesinde yanarak öldü!
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        Antalya'da, Kalkan Yat Limanı'nda bulunan Ali Aslan'a (32) ait tekne gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        VATANDAŞLAR YANGINI BİLDİRDİ

        AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        TEKNEDE CESEDİ BULUNDU

        İtfaiye ekipleri ve vatandaşların uğraşı sonucu alevler söndürüldü. Teknede inceleme yapan polis ekipleri, yanmış bir ceset buldu.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin Ali Aslan'a ait olduğu tespit edildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Buradaki işlemlerin ardından Aslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.Aslan'ın annesi, "Oğlum, nasıl gidersin" diye gözyaşı dökerek, cenaze aracının peşinden ayrılmadı.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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