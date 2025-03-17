Alessandra Ambrosio ve sevgilisi Buck Palmer Los Angeles sokaklarında aşka geldi
Alessandra Ambrosio, Kasım 2024'ten bu yana birlikte olduğu Buck Palmer ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Ünlü süper model, sevgilisiyle Los Angeles sokaklarında öpüşürken objektiflere yansıdı
- 1
Dünyaca ünlü süper model Alessandra Ambrosio, sevgilisi Buck Palmer ile mutluluğunu gözler önünde yaşamaktan kaçnımıyor. 43 yaşındaki Brezilyalı model, yaşıtı olan Avustralyalı mücevher tasarımcısı sevgilisiyle Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
- 2
Alessandra Ambrosio, el ele yürürken görüldüğü sevgilisiyle bir ara öpüşürken objektiflere yansıdı.
- 3
Bir süre alışveriş yapan çift, daha sonra otomobillerine binerek evlerine gitti.
-
- 4
Alessandra Ambrosio, sevgilisi Buck Palmer ile ilişkisini Kasım 2024'te ilan etti. Hawaii'nin Kauai Adası'nda yaptığı tatilden fotoğrafları paylaşarak, erkek arkadaşını hayranlarıyla tanıştırdı.
Çift, Noel dönemini de Brezilya'da birlikte geçirdi. Ünlü model, erkek arkadaşıyla o tatilden fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.
- 5
İkili, ayrıca paparazzilerin radarına sık sık öpüşürken girdi.
- 6
Alessandra Ambrosio'nun 2008 ila 2018 arasında nişanlı olarak ilişki yaşadığı iş insanı Jamie Mazur'dan iki çocuğu bulunuyor. Kızı Anja; 2008'de, oğlu Noah ise 2012'de dünyaya geldi.
-