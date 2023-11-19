ALES/3 sonuç tarihi belli oldu! 2023 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün ALES'e girecekler merakla ALES sonuç tarihini araştırıyor. Yüksek lisans ve doktora adaylarının girdiği ALES bu yıl son olarak 19 Kasım Pazar günü yani bugün gerçekleşecek. Sınavın ardından sonuçlarla ilgili gözler ÖSYM'de olacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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ALES/3 birazdan başlayacak. Üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen binlerce aday sınavın ardından sonuç tarihine odaklanacak. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen ALES sonuç tarihi...
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından verilen tarihe göre ALES sonuçları 5 Aralık 2023 Salı günü açıklanacak.
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Üniversite kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday ALES sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
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