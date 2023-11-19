ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler ALES/3 cevap anahtarında!
ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES/3 sınavına girecekler sınav sonrası ALES soru ve cevaplarını araştırmaya başlayacak. Bu nedenle şimdiden ALES cevap anahtarı için gözler ÖSYM ilan ve duyurular sayfasına çevrildi. Peki, ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve ÖSYM ilan sayfası...
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ALES sınavının bu yıl sonucucusu olan ALES/3 birazdan başlayacak. Sınava katılan adaylar sınav sonrasında heyecan içerisinde sınavdaki sorular ve cevapların yer aldığı kitapçığı araştıracaklar. Peki ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve ALES/3 cevap anahtarının yayınlanacağı ÖSYM sayfası...
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ALES/3 CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ALES soru ve cevapları sınav henüz başlamadığı için yayınlanmadı. ALES soru ve cevaplarının sınavdan sonra bu akşam ÖSYM'nin ilan ve duyurular sayfasından yayınlanması bekleniyor.
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