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        ALES/3 sonuçları açıklandı! İşte 2024 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Kasım ayında düzenlendi. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyenlerin katılım sağladığı sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu ile ALES sonuçları açıklandı! Peki; ALES sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr/...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:41
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        • 1

          ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. ALES sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2024 ALES sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        • 2

          ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          2024-ALES/3: Sınav Sonuçları Açıklandı!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

        • 3

          ALES/3 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

          ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

          ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

          Buna göre, 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

        • 5
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