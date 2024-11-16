ALES'in ilk iki sınav oturumu geçtiğimiz aylarda tamamlandıktan sonra, bu yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin bilgileri merakla araştırıyor. Peki, 2024 ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar