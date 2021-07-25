ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. ALES başvuruları için geri sayım başladı. ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES ne zaman düzenlenecek?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek ve 145 liraya yapılabilecek.