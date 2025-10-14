ALES/3 başvurusu için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuru sürecinde sona gelindi. 2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) başvuruları 14 Ekim Salı günü sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Bilindiği üzere bu sınav, yılda 3 kez akademik kariyer planı olan adaylar için düzenleniyor. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 ALES başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar...
2025 yılının üçüncü ve son ALES sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) 23 Kasım’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 7 Ekim’de başlayan ALES başvuruları, bugün sona erecek. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’2025 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti…
2025 ALES/3 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 ALES/3 başvuruları, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 21 Ekim 2025 tarihinde alınacak.
2025 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
ALES/3 başvuru ücreti, 850 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
