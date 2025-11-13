Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin'den yaş farkı itirafı

Hilaria Baldwin, eşi Alec Baldwin ile aralarındaki yaş farkını aşmak için bir terapistten yardım aldıklarını açıkladı.

67 yaşındaki ünlü oyuncuyla 2012'den bu yana evli olan 41 yaşındaki yoga eğitmeni Hilaria Baldwin, katıldığı podcast yayınında, "Yaşın sadece bir sayı olduğuna inanmıyorum, en azından bizim durumumuzda. Bazı durumlarda ona bakıp '26 yıl daha fazla deneyimi var' demem gerekiyor" ifadesini kullandı.

Hilaria Baldwin, "Bazen bu bir esneklik, bazen de biraz terapiye ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" diye ekledi.

Alec ve Hilaria Baldwin, evlilikleri boyunca yaşları 2 ile 12 arasında değişen yedi çocuk sahibi oldu. Alec Baldwin'in ayrıca 1993 ile 2002 yılları arasında evli kaldığı Oscar ödüllü oyuncu Kim Basinger ile olan önceki evliliğinden de bir yetişkin kızı var. 30 yaşındaki kızı Ireland'dan bir de torunu bulunuyor.

Geniş ailelerinin çok iyi tasarlanmış olduğunu söylese de bir terapistin ofisinde geçirilen zamana yol açabilecek tipik zor anlar yaşadığını itiraf eden Hilaria Baldwin, "Normal, evlilik içi tartışmalarımız oluyor mu? Yüzde yüz. Ama ikimizin de orada olmak ve birlikte başarmak istemesi önemli. Bu olduğunda, bence her şeyin üstesinden birlikte gelebilirsiniz" ifadesini kullandı.