ALCHEMY OF SOULS KARAKTERLERİ
Lee Jae Wook dizide, Daeho ülkesinde yaşayan ve Jang ailesinin asil ancak belalı genç efendisi olan Jang Wook karakterini canlandırmaktadır. Tüm ulusun konuştuğu trajik bir doğum geçmişine sahiptir. Dünyaya karşı olan memnuniyetsizliğini öfkeyle dışa vurur. Ancak rakipsiz bir suikastçi olan Mu Deok (Jung So Min) ile karşılaştıktan sonra hayattaki amacını bulur.
Jung So Min dizide seçkin bir savaşçı olan Mu Deok karakterini canlandırmaktadır. Dünyanın en zayıf vücuduna sıkışmış olan büyük bir suikastçıdır. Karizmatik ruhu zayıf bedenine ayak uyduramamaktadır. Jang Wook'un (Lee Jae Wook) hizmetçisi ve gizli akıl hocası olarak gizlice ona dövüşmeyi öğretir.
Minhyun dizide Seo ailesinden gelen dahi prens Seo Youl karakterini canlandırmaktadır. Harika bir görünüme, üstün bir zekaya ve dövüş sanatları becerilerine sahiptir. Her şeye sahip olmasına rağmen hiçbir arzusu veya gerçeklik duygusu yoktur. Ancak gizemli bir kıza karşı saf duygular beslemektedir.
Shin Seung Ho dizide Daeho'nun veliaht prensi olan Go Won rolünü canlandırmaktadır. Tek hayali cömert ve yardımsever bir kral olmaktır.
Yoo Jun Sang dizide Daeho ulusunun en büyük şirketi olan Song Rim'in başkanı Park Jin rolünü üstlenmektedir. Büyük karizması ve kusursuz liderliği ile genç sihirbazlardan büyük saygı gören doğuştan liderdir.
Oh Na Ra dizide Jang ailesinin evindeki her şeyle ilgilenen geniş fikirli ve güçlü bir kahya olan Kim Do Joo rolünü üstlenmektedir.
Jo Jae oon dizide kötü hırslarını gizleyerek hükümet görevine yükselen ve emellerini gerçekleştirmek için her şeyi yapan devlet dairesi Cheonbugwan'ın başkan yardımcısı Jin Mu'yu canlandırmaktadır.
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