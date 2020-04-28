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Albaraka Türk’ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj’da, dördüncü dönem başvuruları başladı. Türkiye genelinde tüm girişimcilerin online olarak yapacağı başvuruların, 1 Haziran 2020 tarihinde kadar devam edecek.

İlk üç sezonda toplam 7 milyon TL'ye yakın yatırımın yapıldığı Albaraka Garaj'da, 8 milyon TL'ye yakın ürün satın alımı gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca 3 dönem boyunca girişimcilere 1 milyon TL’lik finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Bugüne kadar iki binin üzerinde başvuru aldıklarını ve 34 startup’ı desteklediklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Yaşanan koronavirüs salgını bize yenilikçi, esnek çalışabilen ve değişime hızlı adapte olabilen start up’ların ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Bizim için katılım bankası demek girişimi desteklemek demek. Bu nedenle bu sezon da hiçbir aksaklık olmadan programımıza başlamak istedik. Yeni girişimci adaylarımız ortaya koyacakları yepyeni fikir ve projelerle hem bizlere hem de ülkemize katkı sağlayacak ve bu sıkıntılı dönemde hepimize ilham vereceklerdir" dedi.

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