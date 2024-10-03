Alaşehir'de ilk kez "Yeşilyurt Çeşitli Üzüm Festivali" düzenlenecek
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ilk kez "Yeşilyurt Çeşitli Üzüm Festivali" gerçekleştirilecek. Festivalde "Çekirdeksiz Sultani Üzüm" ile alternatif çeşitli üzümlerin tanıtımı yapılacak
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kez "Yeşilyurt Çeşitli Üzüm Festivali" gerçekleştirilecek.
Alaşehir'in üzüm çeşidi yönünden merkez mahallesi olan Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenecek olan festival, 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yaparak, sponsorumuzun desteğiyle etkinlik düzenledik. Amacımız dünyaca ünlü 'Çekirdeksiz Sultani Üzüm'ün tanıtımının yanı sıra Sultani üzüme alternatif çeşitli üzümlerimizi de tanıtmak" dedi.
Festival kapsamında 4 Ekim Cuma akşamı Mortiz, 5 Ekim Cumartesi akşamı Özlem Özdil ve 6 Ekim Pazar akşamı da Öykü Gürman, Yeşilyurt Meydanı'nda saat 21.00'da sahne alacak.