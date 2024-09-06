Alanyaspor, Ui-Jo Hwang'ı açıkladı
Corendon Alanyaspor, geçen sezonun ikinci yarısında turuncu-yeşilli ekipte kiralık olarak forma giyen Ui-Jo Hwang ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Giriş: 06.09.2024 - 18:44 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:44
Geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ui-Jo Hwang, bir sezon daha Turuncu Yeşilli ekipte forma giyecek.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki santrafor transferine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı."
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