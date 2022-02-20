ALANYASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

SAAT: 16:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇTAN NOTLAR

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

Bordo-mavili takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil yer almadı.