Sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve ilk yenilgisini 5 Aralık'ta Gençlerbirliği deplasmanda alan Alanyaspor tepetaklak oldu! İlk yarıyı zirvede bitirme hesaplarını sıkışık fikstür bozdu. 1. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanının ardından 9. haftadan ertelenen mücadele için İzmir'e geçen Alanyaspor, sarı-kırmızılılara da mağlup oldu. İzmir dönüşünde Beşiktaş'ı ağırlayan Alanyaspor, bu ayki tek galibiyetini elde ederken devamındaki mücadelede Denizlispor'a kaybetti. Çağdaş Atan ve öğrencileri üçüncü mağlubiyeti almasına rağmen Galatasaray'ın da Fatih Karagümrük'e kaybetmesiyle haftayı lider kapattı.

Denizli dönüşünde hafta içinde Yeni Malatyaspor'u konuk eden Alanyaspor bu mücadelede de 1 puanla yetinmek durumunda kaldı. 15. haftaya lider giren Akdeniz ekibi liderliği Antep'te bıraktı. Ligdeki tek mağlubiyetini ilk haftada alan Gaziantep FK'ya konuk olan Alanyaspor sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

3 BİN 38 KİLOMETREDE KAYBOLAN 14 PUAN!

İçerideki Beşiktaş maçının ardından Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u konuk eden Alanyaspor böylece Aralık ayında tam 7 maça çıkmış oldu. Süper Lig'deki 6 mücadelenin 5'inde puan kaybeden Alanyaspor zorlu süreçte 3 bin 38 kilometre yolculuk yaptı. Aralık ayını 4 puanla geçen Akdeniz ekibi 18 puanın 14'ünü yitirirken liderliği de kaptırdı.