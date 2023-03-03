Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir

Alanyaspor - Başakşehir: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Alanyaspor, rakibini Efkan Bekiroğlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Akdeniz ekibiyle ilk maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor kariyerine üç puanla başladı.

Giriş: 03.03.2023 - 22:13 | Güncelleme: ABONE OL
Alanyaspor - Başakşehir: 1-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alanyaspor, zirve mücadelesi veren rakibini 1-0 mağlup ederek ligde 4 maç sonra galip geldi.

Akdeniz ekibine üç puanı getiren golü 54. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Alanyaspor'da Leroy Fer 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal ilk maçından üç puanla ayrıldı.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkarırken, üst üste 2. yenilgisini alan Başakşehir ise 40 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri
Naci Görür uyarılarıyla İstanbul depremi muhtemel senaryoları!
Naci Görür uyarılarıyla İstanbul depremi muhtemel senaryoları!
DEVA Partisi: Kimse bir tutuma zorlanmadı
DEVA Partisi: Kimse bir tutuma zorlanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet Kurulu olacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet Kurulu olacak...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.