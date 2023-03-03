Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alanyaspor, zirve mücadelesi veren rakibini 1-0 mağlup ederek ligde 4 maç sonra galip geldi.

Akdeniz ekibine üç puanı getiren golü 54. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Alanyaspor'da Leroy Fer 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal ilk maçından üç puanla ayrıldı.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkarırken, üst üste 2. yenilgisini alan Başakşehir ise 40 puanda kaldı.