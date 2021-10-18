Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor sahasında 2 kez geriye düştüğü Kayserispor'u 6-3 yendi. Alanyaspor'un gollerini 14'te Efecan Karaca, 23'te Hosseini kendi kalesine, 45 ve 79'da Davidson, 55'te Umut Güneş ve 77'de Diedhiou attı.
Kayserispor'un gollerini ise 9'da Onur Bulut, 15'te Gavranovic ve 88'de Mustafa Pektemek kaydetti.
Ligde 2 maç sonra kazanan Alanyaspor puanını 17 yaptı. Kayserispor ise 11 puanda kaldı.
MAÇIN DAKİKALARI
9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Attamah topu içeriye çıkardı. Rakip alanda topla buluşan İbrahim Akdağ, pasını sağdan bindiren Onur Bulut'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırmak istedi. Efecan Karaca, ceza sahası içinde önüne gelen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
15. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Rakip ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Onur Bulut arka direğe ortasını yaptı. Thiam'ın kafayla içeriye çevirdiği topa Gavranovic ayak koydu ve takımını öne geçirdi: 1-2
20. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden vuruşunda, kaleci Lung topu çeldi.
22. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ kanattan Emre Akbaba topu ceza sahasına ortaladı. Hosseini'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-2
45. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışında topu Davidson'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlara gitti: 3-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışındaki Umut Güneş'e pasını verdi. Sol çaprazdaki Umut Güneş'in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 4-2
72. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Diedhiou, koşu yapan Emre Akbaba'ya pasını verdi. Ceza sahasına sokulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
77. dakikada Alanyaspor, skoru 5-2'ye getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Emre Akbaba'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun pasıyla topla buluşan Diedhiou'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak filelere gitti.
79. dakikada ev sahibi ekip, maçtaki 6. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, soldan koşu yapan Davidson'a pasını çıkardı. Topla ceza sahasına giren Davidson, sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un üzerinden ağlara gönderdi: 6-2
89. dakikada Kayserispor farkı 3'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yasir Subaşı içeriye ortasını yaptı. Gavranovic'in dokunduğu top arka direkteki Mustafa Pektemek'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, top filelerle buluştu: 6-3
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 6-3 kazandı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy (Dk. 85 Novais), Umut Güneş (Dk. 88 Leroy Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 85 Oğuz Aydın), Davidson (Dk. 81 Candeias), Diedhiou (Dk. 81 Efkan Bekiroğlu)
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Yasir Subaşı, Carole (Dk. 61 Mane), Attamah (Dk. 61 Mustafa Pektemek), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 85 Kemen), Thiam, Gavranovic (Dk. 88 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 9 Onur Bulut, Dk. 15 Gavranovic, Dk. 89 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 22 Hosseini (Kendi kalesine), Dk. 45 ve 79 Davidson, Dk. 55 Umut Güneş, Dk. 77 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Awaziem, Dk. 36 Umut Güneş ve Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 50 Yasir Subaşı, Dk. 52 İbrahim Akdağ, Dk. 89 Campanharo (Yukatel Kayserispor)
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