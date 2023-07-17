Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Alanya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 çocuk öldü, 2 kardeşi ve annesi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 02:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ile 2 kardeşi yaralandı.

        H.B. (33) idaresindeki otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'nde, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

        AA'nın haberine göre; kazada, kadın sürücü ile araçtaki çocukları E.S.A. (14), D.A. (5) ve Erdem Aydın (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem Aydın, yaşamını yitirdi.

        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #alanya
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hatay’da orman yangını!
        Hatay’da orman yangını!
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma