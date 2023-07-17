Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Alanya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 çocuk öldü, 2 kardeşi ve annesi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ile 2 kardeşi yaralandı.
H.B. (33) idaresindeki otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'nde, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı.
AA'nın haberine göre; kazada, kadın sürücü ile araçtaki çocukları E.S.A. (14), D.A. (5) ve Erdem Aydın (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem Aydın, yaşamını yitirdi.