Alanya'da cansız beden bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda yürüyüş yapanlar, çadır önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından bulunan erkek cesedi, otopsi için Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Öte yandan aynı çadırda kaldığı öne sürülen bir kişi ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.