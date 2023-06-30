Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan Alan Arkin hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Alan Arkin hayatını kaybetti

'Küçük Gün Işığım' filmindeki rolüyle Oscar kazanan Alan Arkin, 89 yaşında hayata veda etti

Giriş: 30.06.2023 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL
Alan Arkin hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

2007'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Amerikalı aktör Alan Arkin'in, Kaliforniya eyaletindeki Carlsbad şehrinde bulunan evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Alan Arkin'in oğulları Adam, Matthew ve Anthony, yaptıkları ortak açıklamada, "Babamız hem bir sanatçı hem de bir insan olarak eşsiz bir doğal yeteneğe sahipti. Sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük büyükbabaydı. Ona hayrandık ve onu çok özleyeceğiz" dedi.

Alan Arkin - Michael Douglas
Alan Arkin - Michael Douglas

Alan Arkin, Ben Affleck'in 2012 yapımı filmi 'Argo'daki rolüyle bir kez daha Oscar'a aday gösterilmişti. Arkin son olarak Michael Douglas ile birlikte 'The Kominsky Method' dizisinde rol almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
On Numara çekiliyor!
On Numara çekiliyor!
Düzce'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Düzce'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Batman'da serinlemek için suya giren genç boğuldu
Batman'da serinlemek için suya giren genç boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.