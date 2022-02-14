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Niğde'ye bağlı Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda koruma altında bulunan yaban keçilerinin envanteri 2021 yılında tamamlandı. 2003 yılında yapılan envanter sonucu 793 olarak tespit edilen yaban keçisi sayısı, 2021 yılında yapılan envanter sonucunda 2362 olarak tespit edildi.





50 TON YEM BIRAKILDI

Yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde düzenli olarak yemleme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde yaban keçilerinin doğal yaşam ortamlarına 50 ton yem bırakıldı.

SAYILARI ARTIYOR

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 7/24 saat esasına göre koruma, denetim ve gözetimler aralıksız sürdürülüyor. Yaban hayvanları için yoğun kış şartlarında yem desteği, yaz aylarında ise yapılan yalak vb. faaliyetlerle su desteği sağlanıyor. Yöre halkının da yaban hayvanlarını benimsemesi, sahiplenmesi ile birlikte yaban keçilerinin popülasyonu her yıl artış gösteriyor.



