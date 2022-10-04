Alaçatı dehşetinde Alpay'ın katilleri için istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberler: Alaçatı dehşetinde Alpay'ın katilleri için istenen ceza belli oldu!

DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece kulübü önünde darp edilen kadına yardım etmek isteyen Alpay Kalyon'un bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili sanıklar için istenen cezalar belli oldu. DHA'da yer alan habere göre iddianame, Faruk B. (29) ve Maşallah T. (32) hakkında 'kasten öldürme'den müebbet, O.C.O. için ise 'suçluyu kayırma'dan 5 yıla kadar hapis talep edildi. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI Olay, geçen yıl 21 Ağustos gecesi meydana geldi. Alpay Kalyon, eşi ve 1'i kadın 2 arkadaşı ile gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının darp edildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada yandaki diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T., 'Burada kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.

Çıkan kavgada Kalyon, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalyon, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.Ü., O.S., O.G., M.A. ve O.C.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Maşallah T. ve Faruk B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU Soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianame; kavganın ardından Faruk B.'nin, Alpay Kalyon'un arkadaşı olan Y.L.'ye tabureyle vurduğu, bunun üzerine Kalyon ile Maşallah T. arasında arbede çıktığı belirtildi. Kavga sürerken Faruk B.'nin, mekanın içinden bıçakla çıkarak Kalyon'a sapladığı da kaydedildi.

Maşallah T. ve Faruk B.'nin olaydan sonra kaçtıkları, O.C.O.'nun da ikiliye yardım ettiği belirtildi. Alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Faruk B. hakkında 'kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından müebbet hapis ve 1 yıla kadar hapis cezası, Maşallah T. için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve O.C.O. hakkında 'suçluyu kayırma'dan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.