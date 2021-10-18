İlçede bir mobilya dekorasyon atölyesinde Özgür A. ile ağabeyi Özcan A. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen olayda Özcan A, av tüfeğiyle kardeşi Özgür A'ya ateş etti. Yaralanan Özgür A, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan Özcan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.