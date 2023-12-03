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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alacak tartışması: 1 yaralı, 2 gözaltı

        Tokat'ta alacak tartışması: 1 yaralı, 2 gözaltı

        Tokat'ta alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:19
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        Alacak tartışması: 1 yaralı, 2 gözaltı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir baklavacıda dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Mustafa Ayasun, amca çocukları Ömer Ç. ve Bulut Ç. ile tartışmaya başladı.

        Tartışma kısa sürede tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer Ç., tabanca ile Mustafa Ayasun'a ateş etti. Ömer Ç., Ayasun'u bacaklarından yaraladıktan sonra Bulut Ç. ile otomobille olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan Ömer Ç. ve Bulut Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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