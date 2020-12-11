Hazırlaması sadece birkaç dakikanızı alacak zahmetsiz, kokusuz, dumansız ve lezzeti olay alabalık tarifi ile karşınızdayım. İşte en lezzetli Alabalık tarifi haberimizde...

Alabalık Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

4 alabalık

5 salkım domates

5 yeşil biber

2 orta boy kuru soğan

4 adet defne yaprağı

Balığın Sosu İçin ;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Balığın Üzeri İçin ;

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Alabalık Yapılışı:

Balıkları yıkayıp süzdürüyoruz.

Ardından sos malzemelerine bulayıp, 1-2 saat dinlendirerek marine ediyoruz.

Domates ve biberleri ortadan ikiye kesip, soğanı dörde bölüyoruz.

Tepsiye marine edilen balıkları dizerek, içlerine birer tane defne yaprağı yerleştiriyoruz.

Balıkların etrafına da sebzeleri yerleştirerek, üzerine tereyağı parçaları ilave ediyoruz.

180 derece fırında 30-35 dakika sebzeler közlenip, balıklarımızın üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz.

Sıcak olarak servis ediyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Her fırın pişirme bakımından farklılık gösterebileceğinden kontrollü pişirin.

Balığınızın kurumasına izin vermeyin.