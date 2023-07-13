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        Al-Qadsiah, Senegalli golcü futbolcu Mbaye Diagneyi transfer etti

        Suudi Arabistan 2. Futbol Ligi ekibi Al-Qadsiah, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 20:43
        Diagne'den sürpriz transfer!
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        Al-Qadsiah Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Diagne'nin transferini, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Türkiye'de Kasımpaşa ve Galatasaray formaları da giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te 35 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.

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