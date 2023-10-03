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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov devam ediyor - Futbol Haberleri

        Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov devam ediyor

        Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca ve Ronaldo ortaklığı sürüyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Al Nassr'ın Istiklol'ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada golleri Talisca (2) ve Cristiano Ronaldo kaydetti. İkinci hafta maçları sonunda E Grubu'nda Al Nassr'ın 6 puanla liderliği sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:51
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        Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol'ü evinde ağırladı.

        Karşılamada Sebai'nin attığı golle konuk ekip İstiklol devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Al Nassr, 66'ncı dakikada Cristiano Ronaldo ile skoru eşitledi.

        Ardından sahneye çıkan Talisca dengeleri değiştirdi. Brezilyalı oyuncu 72 ve 77'nci dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

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