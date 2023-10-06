Al Nassr - Abha: 2-2 (MAÇ SONUCU)

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. haftasında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Al Nassr, 3. dakikada Otavio ve 28 dakikada Anderson Talisca'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip Abha ise bu gollere 36. dakikada Saad Bguir (pen.) ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi ile yanıt verip, güçlü rakibine şok yaşattı.

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun 6 maçlık gol atma serisi bu karşılaşmada son buldu.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 19 yaparken, Abha ise 7 puana yükseldi.

Fotoğraflar: AA