Al Nassr'a Anderson Talisca şoku: Sezonu kapattı!

Al-Nassr yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın sakatlık haberiyle sarsıldı.

Kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak zorunda olan Brezilyalı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken sezonu kapattığı açıkladı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Anderson Talisca şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığım sakatlığı tedavi ettirmek için çalışmalara başladık. Taraftarların ve kulübün desteğine minnettarım. Sakatlık sporun bir parçası ama benim kararlılığım daha da büyük! Gelecek sezon Al Nassr'ın başarısına daha fazla katkıda bulunmak için daha güçlü şekilde geri döneceğime söz veriyorum. Bu dönemde taraftarlarıma güveniyorum."