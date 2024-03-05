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        Haberler Spor Futbol Al Nassr'a Anderson Talisca şoku: Sezonu kapattı! - Futbol Haberleri

        Al Nassr'a Anderson Talisca şoku: Sezonu kapattı!

        Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr'da Anderson Talisca sakatlandı ve sezonu kapattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:13
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        Al Nassr'a Anderson Talisca şoku!
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        Al-Nassr yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın sakatlık haberiyle sarsıldı.

        Kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak zorunda olan Brezilyalı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken sezonu kapattığı açıkladı.

        "DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

        Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Anderson Talisca şu ifadeleri kullandı:

        "Yaşadığım sakatlığı tedavi ettirmek için çalışmalara başladık. Taraftarların ve kulübün desteğine minnettarım. Sakatlık sporun bir parçası ama benim kararlılığım daha da büyük! Gelecek sezon Al Nassr'ın başarısına daha fazla katkıda bulunmak için daha güçlü şekilde geri döneceğime söz veriyorum. Bu dönemde taraftarlarıma güveniyorum."

        25 MAÇTA 29 GOLE ETKİ

        Anderson Talisca, bu sezon oynadığı 25 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı ve takımının Ronaldo'dan sonra en efektif oyuncusu oldu.

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